Kat Pearson porta in concerto le sue "radici" blues

Arriva in Italia e fa tappa all'Ottantadue Music Club di Forlì, venerdì 31 gennaio alle 21.30, Kat Pearson, cantante afro-americana residente a Londra e nota in tutta Europa come cantante del gruppo urban Blues Kat & Co.

Con questo nuovo show, Kat propone la musica del suo primo album solista My Roots, un lavoro pieno di ricordi ed allusioni alla vita della sua famiglia, una storia che comincia con i lavoratori nei campi di cotone del Tennesse, un passato in Oklahoma dove i suoi avi si trasferirono per lavorare la terra e sfuggire alle persecuzioni razziali, e infine Los Angeles, dove i genitori si trasferirono in cerca di fortuna durante il periodo delle sommosse per i diritti civili degli afro-americani. Kat ancora ricorda con affetto la famiglia, seduta intorno al giradischi di casa, raccolta ad ascoltare le parole di Martin Luther King Jr. sui vinili dell’epoca.



Una cantante che non si limita a cantare ma che interagisce col suo pubblico prima, dopo e durante i concerti. Una cantante che sa intrattenere un pubblico curioso e affascinato dai suoni del blues.



Ad accompagnarla sono alle chitarre Francesco Accurso, collaboratore da sempre, coautore dei brani e produttore del Kat&Co, ma anche Marco Marzola al contrabbasso (Sherman Irby, Tony Scott, Bruce Forman, Jimmy Lovelace).

Gallery