"La voce e la musica": Katia Ricciarelli e il Trio Iftode in concerto a Castrocaro

Sabato 21 luglio sul palco di Piazza Machiavelli di Castrocaro saliranno il soprano Katia Ricciarelli e il Trio Iftode. Ricciarelli si è esibita nei più grandi teatri del mondo, il suo repertorio operistico passa da Rossini, Bellini, Verdi e Donizetti. Al momento non si conosce quale sarà il suo repertorio della serata. Teddi, Radu e Vlad Iftode (questi i nome che compongono il Trio Iftode), due violini ed un piano, dal Caffè Concerto alla Tradizione Romagnola passando per i grandi classici e la miglior musica da film con le loro esibizioni emozionano il pubblico sempre molto numeroso nei loro concerti, non annoiano mai, i loro virtuosismi musicali scatenano il pubblico in applausi incontenibili, per una stagione hanno partecipato su rai Uno ad Uno Mattina.