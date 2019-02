Per il terzo appuntamento del "Rockin'Time" saliranno sul palcoscenico i Killer Queen

Venerdì alle 21,45 è in programma il terzo appuntamento del "Rockin'Time" al Naima Club. Protagonista saranno i Killer Queen. Non una band-imitatrice che ha sempre pensato che non si debba cercare un'unità di misura legata alla somiglianza fisica, all'abbigliamento identico, ai movimenti studiati e a tutto ciò che rende una semplice imitazione fine a se stessa. Per i Killer Queen il modo migliore per tributare un artista è quello di incarnarne lo spirito, cercando di interpretarne il pensiero, di esprimerne il feeling e di infonderne al pubblico la vera natura artistica, attraverso la spontaneità, la grinta e la voglia di suonare proprio quei pezzi. Il risultato deve essere un sincero e sentito omaggio al gruppo più emozionante di tutti i tempi.

Dal 1995 centinaia e centinaia di spettacoli, in Italia, in Francia, in Spagna, in Svizzera. Nel corso degli anni sono cresciuti tanto dal punto di vista professionale, in particolare da quando si sono uniti musicisti di fama e comprovata esperienza come Daniele Trambusti (ex Litfiba) e Antonio 'SuperPippo' Gabellini (Ivan Graziani, Ligabue, Piero Pelù) migliorato le esecuzioni (sia sotto l'aspetto tecnico che interpretativo), adeguato le sonorità e la strumentazione in particolare tramite la strepitosa realizzazione della Red Special da parte di Giacinto, con gli stessi criteri dell'originale.

Arricchito notevolmente il repertorio, grazie anche a collaborazioni con prestigiosi artisti italiani e internazionali (tra cui spicca il concerto Kerry Ellis) e splendidi concerti con orchestre sinfoniche. Inoltre il fan club ufficiale italiano dei Queen "We will rock you" li riconosce come tribute band ufficiale in Italia.