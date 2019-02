Baci in gioco con il kiss speed date

Sabato 2 marzo ore 22:00 al PaesedeiBallokki in via Mazzatinti 9 a Forlì torna il Kiss Speed Date.



Una nuova formula dello Speed Date: durante la serata si incontreranno lo stesso numero di uomini e donne che avranno a disposizione 300 secondi ognuno per conoscere una persona dell’altro sesso.



E a fine serata, in gioco c'è un bacio.



Per info e prenotazioni: 368.3713131