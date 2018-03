"Le blanc et le noir". Coco Chanel, la donna che inventò lo stile

Un excursus sonoro-visuale che ripercorre i momenti salienti della vita di Mademoiselle Chanel



Creazione originale e voce recitante: Yvonne Grimaldi

Al pianoforte: Antonio Mazzeo



Coco Chanel è considerata una tra le figure più affascinanti e glamour del ‘900. Le sue intuizioni, lo stile unico e inconfondibile, la sua vita travagliata hanno segnato un’era, ponendola tra i grandi della moda e dell’arte per sempre. Lo spettacolo è un viaggio nell'immaginario che mescola evocazioni musicali, visive e letterarie, con al centro la leggerezza del mito di Coco Chanel. In modo sapiente e avvincente sono ripercorsi i momenti salienti della vita di Mademoiselle Chanel, i suoi paesaggi interiori, i suoi sogni e i suoi disincanti. In uno spazio allegorico e poetico, Coco, circondata dal bianco delle sue amate perle e dal nero della sua petite robe noire, ci rende partecipi della sua straordinaria vita, talvolta malinconica, talvolta ironica, rivelando anche la sua forza e determinazione.

Il testo originale di Yvonne Grimaldi è stato oggetto di diverse rappresentazioni a livello nazionale nell’ambito di rassegne e festival come ad esempio la rassegna Luce e Ombra, tra materia e leggerezza di San Severo (FG), il Fossombrone Teatro Festival (PS) con l’attrice Daniela Poggi (2012) o ancora in occasione del festival Brianza Classica – Early Music Italia (Arcore - 2018). Sarà presentato per la prima volta in Emilia-Romagna.

Yvonne Grimaldi, laureata in Traduzione, è attualmente tutor di Teatro e Interculturalità presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (Campus di Forlì)