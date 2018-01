L'alchimista delle acque: racconto di Alfonso e Nicola Vaccari

Sabato dalle ore 18:00 alle ore 19:30 , presso la Libreria del Duomo è in programma la presentazione del libro "L'alchimista delle acque", racconto autobiografico di Alfonso e Nicola Vaccari, affermati artisti esponenti della Nuova Figurazione italiana e scrittori forlivesi, già autori di 'Il sentiero delle lucciole' e 'La Rosa dell'Est' (Black Wolf Edition & Publishing Ltd.).

Saranno presenti gli autori che risponderanno alle domande del pubblico.

La presentazione del volume, che gli autori hanno voluto scrivere per rendere omaggio ad uno dei più bei ricordi della loro fanciullezza, è affidata al giornalista e scrittore Marco Colonna.

La trama de "L'alchimista delle acque" mette in fila fatti realmente accaduti, una storia ambientata negli anni 70, in una città di provincia romagnola: Forlì, quando i due autori, gemelli, avevano poco più di tredici anni.

Il racconto narra gli episodi salienti della conoscenza di un anziano dirimpettaio, un vicino di casa soprannominato “Capaltin”, che in dialetto romagnolo vuol dire: trasandato, lacero, vestito di stracci. In realtà un ingegnere, ideatore di non meglio precisati “pozzi capto diffusori”.

Nel libro si snodano episodi e personaggi, in un reticolo di sentimenti ed emozioni messi a nudo, fino alla conclusione della storia che mostra ciò che di più impensato e assolutamente umano potesse smuovere le coscienze dei due ragazzi venuti finalmente a contatto con l'anziano inventore.

I ragazzi hanno vissuto un’esperienza che ha arricchito la loro vita …



C'è il segno, il primo atto, di un percorso letterario che nei fratelli Alfonso e Nicola Vaccari si identifica con la persistenza di una memoria che proustianamente riaccende sensazioni e trepidazioni, passioni e stupore, emozioni e conoscenza, intesa anche come maturità intellettuale.