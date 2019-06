L'Anima polifonica di Anna Benzi agli "Incontri a Palazzo"

Nuovo appuntamento venerdì 7 giugno, con la rassegna "Incontri a Palazzo", dedicata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì alla promozione degli autori e degli editori locali.

Il Palazzo del Monte di Pietà ospita infatti alle 17 la presentazione della raccolta di poesie ed aforismi di Anna Benzi "Anima Polifonica".

"È davvero un’Anima Polifonica, quella di Anna Benzi - scrive il curatore della silloge - un’anima unica e molteplice, come questa raccolta, che unisce il versificare delle poesie di "Geometria di Emozioni" con l’essenzialità degli aforismi di "Universo Minimo". I titoli scelti dall’autrice per le sue sezioni introducono il lettore a un universo semantico di contrapposizioni e antitesi andando a costruire una esperienza di indefinito e di ineffabile, che fa dondolare il pensiero tra due estremi opposti, quello della gioia e quello della malinconia. Sono proprio queste, d’altro canto, le due diagonali tra le quali si muove la produzione di Anna Benzi, che abbraccia in esse l’intero arco di emozioni umane, all’interno del quale si trova la vita".

Nata a Forlì, Anna Benzi si è laureata all’Università “L. Bocconi” in Lingue e Letterature Straniere con una tesi sul teatro dell’assurdo. Negli anni ‘70 si reca negli Stati Uniti per approfondire le sue conoscenze sul teatro di Avanguardia (Off Broadway, Off Off Broadway, Living Theatre). Dopo la scelta di tornare in Romagna, si dedica all’insegnamento della lingua inglese. Appassionata da sempre di poesia, pubblica le prime sue liriche negli anni ‘70 (molte appaiono in diverse antologie letterarie negli anni successivi). Altra sua grande passione da sempre sono gli aforismi pubblicati nel 2009 col titolo "Aforismi in scena". Nel 2008 riceve un premio della giuria nel concorso internazionale di poesia “Città di Salò” con Caleidoscopio ("Ballata di un’anima inquieta"). Nello stesso anno pubblica il suo volume "Anima a Galla". Nel 2009 vince il concorso “Walk on Rights” (sez. poesia) di Amnesty International con Kabul ("Anima a Galla"). Nel 2012 pubblica "Ballata di un’Anima Inquieta" e nel 2015 la raccolta dei suoi aforismi "Impronte dell’E mero". Nel 2016 pubblica "Follia dell’Ordinario".

L'incontro, ad ingresso libero, sarà introdotto e moderato da Rosanna Ricci.