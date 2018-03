"L'apartament", commedia dialettale in teatro con la "Zercia"

Domenica sera arriva al teatro comunale di Dovadola la Compagnì dla Zercia con la commedia dialettale "L'apartament", due tempi di Nico Criscione per la regia di Claudio Tura.

Si sa, viviamo in una società e in un'epoca dove l'apparenza prevale sulla sostanza . Se poi, pur per giusta causa, ci si trova costretti a dover fingere perché serve per risolvere una situazione di necessità è facile, come succede in questa commedia, ritrovarsi comunque avvolti in una matassa di equivoci e imbrogli difficile da districare.

Situazioni ingarbugliate, teatralmente esilaranti, per le quali una soluzione la si deve pur trovare anche se ciò dovesse richiedere di accontentarsi dell'apparenza anziché della verità.