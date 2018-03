L’arbitro internazionale Nicola Rizzoli ospite del Panathlon Forlì

Nell’anno dei Mondiali di calcio in Russia e dell’inserimento del Var, il Panathlon Club Forlì dedica il suo evento conviviale di marzo ad uno dei più grandi arbitri italiani: Nicola Rizzoli, che ha diretto competizioni nazionali ed internazionali di enorme prestigio e che oggi è il designatore degli arbitri di serie A. L'evento si terrà mercoledì alle 20,30 al Circolo La Scranna, Corso Garibaldi 80 La carriera di Rizzoli è particolarmente ricca ed è culminata il 13 luglio 2014, quando ha diretto la finale dei Mondiali di calcio tra Germania e Argentina. Dopo Gonella e Collina è stato il terzo arbitro italiano a dirigere una finale dei Mondiali. È stato anche l’arbitro della finale della prima edizione dell’Europa League che a partire dal 2009 ha sostituito la Coppa Uefa. Nel 2017, conclusa la carriera arbitrale sui campi da gioco, viene nominato responsabile e designatore della CAN A. Saranno presenti all'evento anche Giovanni Calzolari, presidente sezione di Forlì A.I.A, Marco Piccinini e Michael Fabbri, arbitri serie A e Gabriele Contini, Assistente Arbitrale Internazionale e Osservatore CAN serie A. Condurrà la serata il giornalista Stefano Benzoni.