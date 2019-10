L'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea organizza per sabato 19 ottobre Open Day degli archivi 2019, presso Casa Saffi, via Albicini, 25, Forlì, dedicato a "L'archivio fotografico di Massimo Zattoni: storia e memorie di Forlì tra anni Settanta e Ottanta".

Il programma della mattina prevede, dalle 9.00 alle 12.00, incontri con classi di studenti su: "La fotografia come strumento di trasmissione della conoscenza storica: percorsi per immagini".

Alle ore 16.00 si svolgerà la cerimonia ufficiale della donazione dell'Archivio Massimo Zattoni, un vero patrimonio di fotografie scattate fra il 1977 e il 1990. Nell'occasione saranno presentati progetti per valorizzare le immagini di Zattoni.

Intervengono: Floriana Flamigni Zattoni e Fanny Zattoni (madre e sorella di Massimo), Carlo De Maria (direttore dell'Istituto storico), Eloisa Betti (coordinatrice del Progetto archivi), Marta Magrinelli e Fabrizio Monti (archivisti) e Gabriele Zelli (cultore di storia locale). Sarà presente l'assessore alla Cultura del Comune di Forlì Valerio Melandri.

Ai partecipanti viene consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Massimo Zattoni (1961-1990): memoria visiva di Forlì", a cura di Gabriele Zelli.