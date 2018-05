L'arte dei templari a Forlì, un incontro con Paolo Cova

Il nuovo libro di Paolo Cova “Le arti e la spada” sarà presentato giovedì 16 maggio alle ore 18, presso il Circolo della Scranna. Insieme all'autore interverranno Luciana Prati, Presidente Italia Nostra sezione di Forlì e il prof. Francesco Divenuto, architetto e ordinario di Storia dell'architettura presso l'Università "Federico II" di Napoli.

Nel panorama degli insediamenti degli Ordini religioso militari in Emilia-Romagna, il caso di Forlì è veramente importante, poiché in questo territorio vennero fondate ben 5 magioni: Santa Maria del Tempio e San Bartolomeo templari e San Giovanni in Vico, San Giovanni in Ronco e quella del Beato Gerardo ospitaliere. Purtroppo veramente poco è rimasto e allo stato degli studi risulta particolarmente difficile ricostruire il loro patrimonio artistico attraverso i soli documenti. Proprio a Forlì nacque e operò uno dei più importanti membri dell'Ordine di Malta del Settecento, il celebre architetto Giuseppe Merenda. Su questa straordinaria figura, che diede nome al palazzo di corso della Repubblica, dialogheranno i relatori dell'incontro.

