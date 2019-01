L’arte della natura in città: giardini e orti urbani

Giovedì 10 gennaio lo spazio espositivo “Arte al Monte”, sito al piano terra del Palazzo di residenza della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (in corso Garibaldi, 37), ospiterà alle 17 un incontro dal titolo “L’arte della natura in città” dedicato al tema dei giardini e degli orti urbani, ovvero all’importanza (ed ai modi) di creare spazi verdi all’interno delle città, col fine ultimo di migliorare la qualità della vita sia dei singoli che della collettività, perché, come diceva Cicerone, “Se possedete una biblioteca e un giardino, avete tutto ciò che vi serve”.

A trattare del tema, anche in associazione alla mostra “Clorofilla” di Luca Barberini, ospite fino al 13 gennaio di “Arte al Monte” e mirata a sua volta a stimolare una riflessione sul rapporto tra uomo ed ambiente nella contemporaneità, saranno Sabina Ghinassi, critica d’arte, Alberto Giorgio Cassani, docente di Elementi di architettura e urbanistica all’Accademia di Belle Arti di Venezia e Lia Cortesi, referente per gli orti didattici della condotta slow food di Forlì.

L'incontro è ad ingresso libero.