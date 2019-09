L'artista Alberto Mingotti espone le sue sculture in ceramica

Dal 28 settembre al 22 ottobre presso la Galleria d'Arte Farneti, Via degli Orgogliosi 7/9, Forlì, viene ospitata la mostra personale di Alberto Mingotti. Sculture in ceramica; opere recenti.

Alberto Mingotti torna a Forlì, dopo vari anni, per eporre alla Gallleria d'Arte Farneti.

Molti ancora lo ricorderanno per l'attività di ceramista che svolse in questa città dal 1977 al 1983. Il laboratorio fu attivo all'interno dello storico Mulino Faliceto, in Via Caterina Sforza, con la dicitura "Bottega Mingotti Tadolini". Le produzioni del laboratorio si imposero all'attenzione degli esperti per essere tra le più significative produzioni di ceramica d'arte della regione.

Da quella esperienza è trascorso molto tempo, segnato da altre avventure intellettuali, ma ora Mingotti torna a Forlì con una mostra personale nei raffinati spazi della Galleria Farneti. In mostra sculture in terracotta, ma soprattutto terrecotte smaltate, ceramiche.

Sono opere riconducibili alla produzione che l'ha reso noto come scultore ceramista.

Sono sculture figurative che raccontano, attraverso i gesti dei loro personaggi che vivono in un mondo senza tempo, i sentimenti delle persone. Sono sculture dipinte con preziosi e colorati smalti vetrosi che rimandano all'esperienza rinascimentale dei Della Robbia; ma, a differenza di quella produzione, qui il risultato è totalmente laico e le composizioni narrano di relazioni tra esseri viventi di questo tempo.

Inaugurazione sabato 28 settembre alla ore 17,00.

Orari: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 Giovedì dalle 10,00 alle 12,30. Domenica e lunedì chiuso.