"L'Artusi dimenticato", mostra a cura di Vittorio Maltoni

Dal titolo provocatorio, come si addice al forlimpopolese Vittorio Maltoni, “L’Artusi dimenticato” è la mostra da lui curata e dedicata al padre della cucina moderna italiana, focalizzandone proprio gli aspetti meno noti o addirittura dimenticati.

Vittorio è un collezionista e appassionato artusiano della prima ora. Infatti già da soldato, strano ma vero, conservava nella cassetta attrezzi la foto dell’illustre concittadino. Una vera ossessione che lo porterà a non smettere mai di cercare, in mercatini e scantinati, tutto ciò che riconduce a Pellegrino Artusi: lettere, testimonianze e le prime edizioni del manuale.

E così con questa mostra assai originale, che resterà aperta nella Rocca anche nelle giornate del 25 e 26 febbraio (ore 9/13 – 14.30/19.30). L’esposizione offre a tutti i forlimpopolesi e a tutti i curiosi materiale non noto: manifesti, inviti, menù delle iniziative organizzate, con avvio nel 1961, cinquantesimo della morte, dalla locale Proloco per celebrare l’Artusi.

Per l’occasione viene riproposta anche una edizione praticamente sconosciuta: la Scienza in cucina con 178 ricette, prodotta da Artusi unicamente per fronteggiare l’editore “pirata” Salani che, in barba al diritto d’autore, comincia a riprodurre la decima edizione del famoso ricettario, convinto che il povero vecchio non se ne sarebbe accorto.

Ad Artusi invece non scappa nulla. All’età di 88 anni si dedica anima e corpo alla XII edizione, non prima di avere pubblicato questo libello con solo 178 ricette (gran parte delle ricette aggiunte dalla prima alla undicesima edizione, oltre a qualche inedita che confluiranno nella nuova edizione) come “strumento utile all’azione legale” che poi non si farà.

Molte cose da ri-scoprire su Artusi e sul rapporto con la sua città natale. Forlimpopoli artusiana ringrazia.