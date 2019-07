L'eleganza neoclassica di Palazzo Gaddi in una visita serale

Nell'ambito dei “Mercoledì del Cuore”, la serata del 3 luglio vede l'apertura straordinaria dalle ore 20:30 alle 23:00 del Museo Romagnolo del Teatro di Palazzo Gaddi (Corso Garibaldi n.96) a Forlì.

L'ingresso è libero.

Per l'occasione alle ore 21:00 la storica dell'arte Flavia Bugani accompagna i visitatori alla riscoperta delle tempere di Felice Giani che decorano il piano nobile dell'edificio.

Sarà un percorso storico-stilistico che partirà dalla grandiosità barocca dello scalone e del salone, fino all’eleganza neoclassica delle “Stanze del Conte” dipinte da Giani. Sarà possibile ammirare l’ampio apparato decorativo, in primo luogo pittorico, con un appassionante viaggio nella mitologia greco-romana. Una serata da non perdere, in quanto le “Stanze del Conte” non sono abitualmente accessibili al pubblico. La passeggiata e l'ingresso al Museo Romagnolo del Teatro sono gratuiti. Le sale al primo piano si visiteranno a piccoli gruppi.