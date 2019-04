"L'enigma dell'Alzheimer", le incognite di questa malattia spiegate dal professor Benini

Martedì 2 aprile, ore 16,30, al Teatro della Residenza Pietro Zangheri, in via Andrelini 5 a Forlì, si svolge l'incontro con Arnaldo Benini, autore del libro “La mente fragile. L'enigma dell'Alzheimer”. Conduce l'incontro: Walter Neri, ex direttore dell'Unità.Op. di Neurologia Forlì-Cesena AUSL Romagna.

Il libro analizza il normale declino delle capacità cognitive con il passare degli anni, il profilo generale e la progressione della malattia.

Arnaldo Benini (Ravenna, 1938) è docente di neurochirurgia e neurologia all'Università di Zurigo.