“L’ eterno fascino dell’Arte” si mostra in vetrina

Mavis Gardella e Giordano Bezzi espongono dal 13 aprile 2018 nella vetrina della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, nella rassegna collaterale alla Mostra 'L'Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio'. Sculture di significativo riciclo narrativo e Sculture cinetiche, supportate da ingranaggi meccanici primordiali, pulsano soffietti, luci, cuori vivi e sanguinanti, ali che si dibattono. Svagarte con “L’ Eterno Fascino dell’Arte” fa idealmente dialogare lo stile e i mezzi espressivi di Muky con le opere esposte ai Musei S. Domenico. La vetrina della Camera di Commercio di Forlì-Cesena stimola, quale luogo a vocazione espositiva, l’osservazione delle opere in un’esperienza di fruizione facilitata e consente la presentazione di opere nel cuore del centro storico di Forlì. Il confronto con 'L'Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio' contamina tutto ciò che appartiene alla cultura di oggi e rovescia il risultato espositivo in cui convivono modi di produzione e fruizione dell’arte diversi in un’estetica che mette in campo non soltanto la compresenza di passato–presente–futuro, ma i diversi meccanismi emotivi che convivono, s’intrecciano e si oppongono in uno spazio collettivo e individuale. L’iniziativa si avvale del Patrocinio del Comune di Forlì.

Le opere sono visibili dal loggiato della Camera di Commercio, in Corso della Repubblica 5, durante tutto il periodo espositivo. Info Svagarte@gmail.com