L'Europa "trova casa" a Forlì: vetrine e menu a tema in centro storico

Il Comune di Forlì in collaborazione con Forlì nel Cuore promuovono mercoledì "Dalla festa dell'Europa ai Mercoledì del Cuore". Un grande evento che in tutta la giornata, da mattina a sera, animerà le vie della città grazie alla forte adesione degli esercenti del centro storico. Ogni locale e esercizio aderente “adotterà” un paese europeo proponendo musica dal vivo, cocktails e menù a tema, ognuno con il proprio stile, tutti insieme per dare vita a una piccola Europa nel cuore di Forlì.

Un modo nuovo e piacevole per scoprire un continente in un giorno e scoprire nuovi segreti dei locali della Città. Inoltre, tutte le attività commerciali vestiranno a festa vetrine e locali con i colori dell'Europa e, grazie all'apertura serale straordinaria dei negozi, si potrà festeggiare fino a notte per divertirsi, vivere il centro e sentirsi ancora più cittadini europei.