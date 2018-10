L'evoluzione del territorio: alla Fondazione Carisp "Il nostro lavoro" in foto

Inaugurata nella sede della Fondazione Cassa dei Risparmi, alla presenza del vice sindaco Lubiano Montaguti, l’esposizione fotografica “Il nostro lavoro”. "Si tratta - spiega la curatrice dell'evento, Susanna Schiavone - di una selezione fotografica di immagini di un lavoro in movimento, che raccontano come il nostro territorio si sia evoluto e noi con lui".

"Abbiamo voluto condividere con la città, questa esposizione che rappresenta uno spaccato della realtà lavorativa - prosegue Schiavone - con l’obbiettivo di presentare e documentare il nostro "passato" e il nostro "presente"; ritratti di storia lavorativa come messaggio culturale trasversale per tutta la città che riteniamo possano essere di interesse, non solo per le Persone che hanno già vissuto la loro vita lavorativa, ma interessante anche per i nostri giovani".

L’ esposizione (aperta con orario continuato dalle 10 alle 19 con ingresso libero fino a lunedì) è composta da altre 2 sezioni, un esposizione privata dal titolo "Le Donne e il Lavoro", e un istallazione fotografica video “Emozioni del Lavoro” di Jessica Morelli fotografa industriale e commerciale.

Il Gruppo Medoc, in occasione dei 20 anni di attività, ha ideato questa esposizione fotografica e una Tavola rotonda dal titolo "Lavoro etico in movimento: di ieri, di oggi e di domani" realizzata a Palazzo Romagnoli. Modera Pietro Caruso; relatori il vicesindaco Montaguti, filosofo-Sociologo della salute e stili di vita, Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica - vice Presidente Scuola Economia Management e Statistica Universita’di Bologna, Bruno Ricci, medico del lavoro e di prevenzione e promozione della salute, e Federico Ricci di Health & Safety Manager.