L'ex senatore Romano Baccarini racconta la sua esperienza

Martedì 29 maggio alle ore 20,30, nella residenza comunale di Bertinoro, piazza della Libertà 1, Romano Baccarini, già parlamentare e senatore DC, dialogherà sulla sua esperienza politica e di vita con Gigi Mattarelli, autore del libro-intervista "Il Ruggito del Leone" e Thomas Casadei, professore ordinario di Filosofia del Diritto dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

L'iniziativa pubblica, patrocinata dal Comune di Bertinoro, sarà occasione per raccontare 50 anni di storia politica e culturale del territorio, partendo dalle vicende personali di Romano Baccarini, protagonista di primissimo piano della scena locale e non solo. Molti aneddoti sono raccolti nel libro-intervista, anche dal taglio leggero, che descrivono i cambiamenti della comunità locale e le vicende più complesse nazionali, come il declino dei grandi partiti e l'amicizia con Roberto Ruffilli. Il confronto fra Romano e Thomas Casadei, di una generazione diversa, ma anch'egli attivo nelle vicende del territorio, vuole animare il dibattito puntando sull'interpretazione dei fatti e delle vicende da punti di vista differenti.