L'icona: arte e devozione in mostra

In occasione delle festività della Madonna del Fuoco le sale espositive di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà (a Forlì, in corso Garibaldi, 45), ospiteranno come di consueto una mostra dedicata all'arte sacra. Quest'anno in particolare la mostra sarà incentrata sul rapporto tra arte e devozione, che trova una delle sue espressioni più alte nelle icone, ovvere nelle raffigurazioni sacre su tavola ispirate all'arte bizantina. A curare l'esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo Interreligioso di Bertinoro, una delle massime studiose italiane di icone, ovvero Paola Cortesi.

La mostra inaugurerà sabato 27 gennaio alle 17 e si protrarrà - ad ingresso libero - fino a sabato 17 febbraio, con apertura dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e nei week end dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.