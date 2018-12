L’immancabile appuntamento con Babbo Natale: con Confartigianato dolci e vin brulé per tutti

Anap Confartigianato Forlì, anche quest’anno, rinnova l’appuntamento con Babbo Natale negli uffici di Viale Oriani 1. Venerdì a partire dalle 9.30, di fronte alla sede dell’associazione forlivese, il Consiglio dell’Anap, assieme a Babbo Natale, giunto in anticipo per l’occasione, offrirà ai passanti assaggi di panettone e bicchieri di vin brulé per augurare serene festività a tutti coloro che vorranno festeggiare assieme. Con questo semplice gesto di condivisione Confartigianato attraverso il movimento che associa anziani e pensionati, vuole ricordare il significato delle feste, un momento nel quale la vera gioia nasce dall’opportunità di stare assieme, col piacere di ritrovarsi, per qualche momento lontano dai ritmi della quotidianità.