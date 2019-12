L'incontro di colore e materia nelle opere di Simona Bonini

Il 29 dicembre, alle ore 17.00, il nuovo spazio Stilnovo parrucchieri (in via Eugenio Bertini 130 a Forlì) ospita l'artista riminese Simona Bonini con la mostra "La materia incontra il colore".

Non solo un'esposizione di opere prettamente materiche in cui predomina l'uso del colore rosso ma l'incontro di due filosofie accomunate dalla medesima passione per il proprio lavoro.

Per Simona Bonini, artista ed architetto, reduce da Art shopping al Carrousel du Louvre a Parigi, la materia ed il rosso portano in se una forza vitale di qualcosa di dinamico e di trasformabile. L'interesse dell'artista da sempre, infatti, si focalizza sulle potenzialità espressive delle varie materie, del tutto svincolate da un'immagine.

Una materia dunque colorata, lavorata, stesa in molteplici strati, spessori aggiunti e talvolta levati, che creano il significato cercato, che forse rivela altro.

Un'indagine espressiva, metafora di una ricerca esistenziale.