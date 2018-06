L'inviato di "Striscia" Max Laudadio presenta il suo libro d'esordio

Giovedì 14 giugno alle ore 18:30 a Forlì, presso il Bistrot-Art Cafè La Fiasca (via Oberdan 38 - Parco Annalena Tonelli), Max Laudadio, inviato di Striscia la notizia, presenterà il suo libro d'esordio "Si comincia da 1" pubblicato dalle Edizioni San Paolo (Gruppo Editoriale San Paolo).

È un racconto d’incontri quello di Max, che con spontanea semplicità diventa scambio di esperienze: giornate indimenticabili passate a suonare percussioni improvvisate in Giordania, a giocare a pallone con una bottiglietta per strada a Haiti, a battere le mani in un improvvisato PattyCake in Benin.

Max Laudadio è partito per un viaggio alla scoperta di vite riscattate da realtà che corrono parallele alle nostre, rosse come il sangue, bianche come il

candore, gialle come l’energia. Ha sentito il silenzio di chi è rimasto escluso dal costruire una trama narrativa della propria esistenza, e ha ascoltato la

voce forte e chiara di chi è riuscito a porgerla al suo legittimo proprietario perché possa immaginare il suo futuro.

Max Laudadio si lascia invadere dai drammi che inevitabilmente incontra e scopre che anche lì esiste la bellezza, in una forma che non aveva mai visto prima. Max ha voluto mettersi in gioco, vivendo davvero i luoghi che ha visitato ed è tornato con un messaggio di speranza.