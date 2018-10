"L''invisibile monumento": una mostra dedicata ad Annalena Tonelli

Aprirà il 5 ottobre, giorno in cui Annalena è stata trucidata, la rassegna d'arte "l'Invisibile Monumento" con una bella e sentita partecipazione degli artisti del territorio, presso la Provincia di Forlì-Cesena, nel monumentale palazzo dei Signori della Missione, in Piazza Morgagni 9, per la durata di un mese.

Non una stele ma un percorso da agire per ripensare alla sua grande missione compiuta nell’ombra. I singoli episodi artistici, poetici e musicali analizzano la regola relazionale di Annalena di attenzione amorevole e intelligente verso l'altro. Un monumento esistenziale quello costruito da Annalena, reso invisibile per sua volontà. Da questa sorta di assenza retorica è possibile scorgere meglio i singoli eventi che strutturano la vita intensa di Annalena e che ognuno di noi è guidato a fruire liberamente. La Memoria di Annalena diviene antitesi del monumento: non occupa una postazione privilegiata né impone un percorso preferenziale ma, quasi invisibile, si fa fruire dinamicamente, come uno dei tanti episodi del quotidiano di Annalena, nella sua visione di aiuto, di servizio e di reciproca donazione.

Ogni tappa artistica proposta si concentra su una sua azione, una sua dichiarazione, un suo scritto, interpretando in modo approfondito secondo il linguaggio dell’arte per inspessirne la lettura e far entrare questo memoriale nella vita di tutti i giorni. La memoria di Annalena non come monolite di pietra ma un’espressione fluida attraverso il linguaggio dell’arte, in grado di penetrare nella vita di tutti i giorni. Per lasciare aperta la strada a nuove tappe, nuovi progetti che attraverso l’arte siano in grado di stimolare una elaborazione sempre nuova della memoria e della storia di Annalena Tonelli.

Gli artisti che espongono saranno:

Graziella Giunchedi

Miria Malandri

Alberto Mingotti

Daniela Montanari

Carla Poggi

Angelo Ranzi

Carlo Ravaioli

Alfonso e Nicola Vaccari

Anny Wernert