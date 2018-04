L'Italia di ieri e di oggi a teatro con David Riondino

Sabato sera nuovo appuntamenot con la rassegna teatrale in val Bidente, con David Riondino che sbarca a Galeata nell'ambito del cartellone condiviso con Civitella di Romagna. Lo spettacolo "Triglie, principesse, tronisti e alpini - Cronache cantate dell’Italia più o meno contemporanea" avrà inizio al teatro "Zampighi" alle ore 21:15.

“Uno dei problemi più complessi della fine del Novecento e dell’inizio del millennio è il titolo da dare agli incontri col pubblico di autori che tendono a saltare di palo in frasca. Che già sarebbe un buon titolo. Più semplice dire che apro il sipario, espongo il banchetto e metto in mostra la mia merce: racconti in versi, canzoni più o meno lunghe e più o meno serie, più o meno autentiche e più o meno parodistiche. Un diario in musica, che fotografa questi primi anni del millennio, nei suoi passaggi più evidenti: diciamo dal pianto della Fornero (come non farci su un poemetto?) alla enigmatica ascesa di Renzi (che scopriamo essere un acrostico, ossia un cognome di cinque lettere ognuna delle quali è l’iniziale di una parole, ed ecco spiegato il mistero e chi più ne sa più ne metta). Questi anni di crisi, insomma, raccontati a partire dalle canzoni e dalle storie che ho scritto in occasioni molto diverse, per radio, teatro, giornali più o meno satirici, televisione”.