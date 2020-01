L'Italia fascista vista dall'America, in scena "Mr Dago Show"

Sabato 8 febbraio alle 21.00 al Teatro Comunale di Predappio giunge lo spettacolo "Mr Dago Show" di Marco Bonini. Sul palco lo stesso Bonini insieme a Eleonora Belcamino e Roberto Colavalle.

Mr. Dago racconta la storia di un italiano-ebreo cabarettista di avanspettacolo, che in seguito alla proclamazione delle leggi razziali del 1938 perde la sua famiglia in un agguato fascista. Decide così di scappare dall’Italia verso il sogno americano di libertà e uguaglianza per scoprire che anche in America c'è da lottare per la democrazia. Mr Dago nasce come vero e proprio musical di cui qui si presenta una riduzione in forma di concerto recitato e cantato per pianoforte e voce. Come nei racconti orali dei cantastorie, l'autore e attore Marco Bonini racconterà questa vicenda unica, in una lettura a due voci. Affiancato da un'attrice intervalleranno recitativi e canzoni interpretando tutti i personaggi della commedia con l'accompagnamento al pianoforte del compositore stesso, Roberto Colavalle.

Mr. Dago è un viaggio attraverso l’Italia fascista vista da lontano, vista da un’America diversa. Un’America che disprezza i dagos (gli italiani), li emargina, li discrimina, ma anche un’America che premia il talento ed esalta l’iniziativa. È un viaggio dentro la comunità italiana, analfabeta, sottosviluppata, mafiosa, dal coltello facile, ma anche capace di mostrare carattere e dignità democratica nel momento di difficoltà.

Biglietti: intero 18 euro, ridotto 12 euro.