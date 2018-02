"L'officina dei giochi": laboratori creativi gratuiti in biblioteca

La primavera si avvicina finalmente, e con lei arriva anche tanta tanta voglia di giocare.

In partenza a marzo il nuovo ciclo di laboratori creativi gratuiti "L'Officina dei Giochi", presso la biblioteca decentrata A.Alberti (ingresso via Samoggia 9, quartiere Cava): tre appuntamenti per costruire insieme dei giochi che hanno fatto la storia e che non smettono tuttora di appassionare grandi e piccini.

- Lunedì 5 marzo, ore 16.30: "Bilboquet"

- Lunedì 12 marzo, ore 16.30: "C'entra il cerchio"

- Lunedì 19 marzo, ore 16.30: "Calciobalilla"

I laboratori sono rivolti a tutti i bambini dai 5 ai 10 anni, è obbligatoria la prenotazione, effettuabile tramite mail (biblioteca.alberti@comune.forli.fc.it) o chiamando la biblioteca al numero 0543/404137 negli orari di apertura, cioè lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.