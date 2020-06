L'omaggio a Fellini continua con "La dolce vita"

Domenica 28 giugno, alle ore 21.30, l’Arena Eliseo di Forlì prosegue la stagione estiva ospitando il secondo appuntamento di "Nuove (Re)Visioni – Meet the Classics!", rassegna che propone pellicole, restaurate dalla Cineteca di Bologna, che sono passate alla storia del cinema e che tornano in sala.

Si continua dunque con la nuova (re)visione de La Dolce Vita (1960) di Federico Fellini. La vicenda di Marcello, interpretato da un intramontabile Marcello Mastroianni, si svolge in una Roma degli anni ’60, il cui ritratto si distanzia e supera quello del cinema neorealista. Il protagonista, mancato romanziere che scrive articoli per un rotocalco scandalistico, è per Fellini il mezzo attraverso cui rappresentare un’aristocrazia romana dissoluta e incontrollabile, intrappolata in un gioco pericoloso di ricerca di esperienze sempre nuove. Il film, alla sua prima proiezione, è stato tanto acclamato quanto fischiato, fortemente criticato dal mondo cattolico democristiano dell’epoca. Nonostante ciò, La dolce vita ha ricevuto numerosi riconoscimenti, oltre a un apprezzamento universale che ha portato alcune sue sequenze a diventare dei veri e propri cult della storia del cinema.

L’introduzione della serata è affidata a Marco Leonetti, responsabile della Cineteca Comunale di Rimini.

Costo del biglietto: 6 euro.

L’ultima proiezione della prima parte di Nuove (Re)Visioni - appuntamenti patrocinati da Fellini 100 - è prevista per il 10 luglio con il film 8½.