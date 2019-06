L'Orchestrona di Musica Popolare in concerto nella pieve

Giovedì 13 giugno, alle ore 21.30, nell'area retrostante la Pieve di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, l'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, diretta da Davide Castiglia, tiene un concerto.

Il complesso musicale è al tempo stesso un corso di musica d'insieme ed il gruppo di rappresentanza della scuola. Un progetto nato vent’anni fa da Davide Castiglia che ha voluto realizzare una formazione assolutamente atipica, commistione ben riuscita tra una banda ed una orchestra, che in realtà non è nessuna delle due, essendo composta esclusivamente da strumenti insegnati nella scuola. Oltre 20/25 elementi (organetti, fisarmoniche, violini violoncelli, cornamuse flauti, chitarre, arpe, contrabbassi e percussioni), tutti insieme appassionatamente per offrire ai ballerini un repertorio di danze per far muovere i piedi e il cuore.

In precedenza, alle ore 20.45, Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Pieve.

Ai partecipanti viene consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", volume secondo.

Partecipazione libera.