L'Oscar del Barba Trio incontra Achille Succi per un omaggio a Verdi

Sabato 15 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Mentore di Santa Sofia si tiene l'ultimo appuntamento della stagione musicale, curata da Elena Indellicati e Vanni Crociani dell'Associazione Musicale “C. Roveroni”.



Un viaggio tra le sette note iniziato a novembre e che si conclude ora con Oscar del Barba Trio ed Achille Succi, impegnati in un “Re – reading Giuseppe Verdi”.



Oscar del Barba, fondatore e compositore del gruppo, si immerge in uno stile di scrittura basato su materiale tematico di arie e passi d'opera di Giuseppe Verdi, stilisticamente “in bilico” tra jazz e progressive. Non sono solo degli arrangiamenti ma versioni o – per meglio dire - visioni personali dei temi verdiani, delle riscritture vere e proprie. Le opere da cui Oscar del Barba trae ispirazione sono Traviata, Rigoletto, Trovatore, Forza del destino, pagine tra le più note del Maestro di Busseto.



Sul palcoscenico, oltre ad Oscar Del Barba al pianoforte avremo Giacomo Papetti al contrabbasso, Andrea Ruggeri alla batteria. Ospite d’eccezione, Achille Succi al sax alto, clarinetto, clarinetto basso.

Achille Succi, nato a Modena nel 1971, è uno dei talenti più interessanti nel panorama dei musicisti italiani.

A partire dalle ore 20 presso il foyer del Teatro sarà possibile gustare un piccolo aperitivo a base di prodotti tipici preparati da “Osteria in salita” di Santa Sofia, compreso nel prezzo del biglietto.



Ingresso 15 euro (ridotto 12 euro per over 65 e under 27; ridotto 10 euro per gli iscritti alla Scuola di Musica “Roveroni”).