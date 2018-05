L’uomo: evoluzione e tradizione. Nuova rassegna al Maf

Con l’arrivo della primavera si rinnova, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento al MAF con un nuovo ciclo di Conversazioni dedicate al tema L’uomo: evoluzione e tradizione, a cura di Silvia Bartoli e Mirko Traversari.

La rassegna si apre venerdì 4 maggio alle ore 20.30 con l’intervento di Maria Giovanna Belcastro, Responsabile del Laboratorio di Bioarcheologia e Osteologia Forense-BiGeA dell’Università degli Studi di Bologna, sull’affascinante tema Neanderthal vs. uomo moderno: due specie a confronto.

Attraverso il nuovo ciclo di conferenze il Museo di Forlimpopoli intende ancora una volta ribadire il suo ruolo di ‘luogo identitario e depositario della memoria locale’ ma anche di centro propulsore di educazione e di conoscenza non solo per la valorizzazione delle proprie collezioni archeologiche ma anche, grazie all’apporto di studiosi e ricercatori qualificati, per dare conto e comunicare – secondo un moderno approccio interdisciplinare alla Storia - le più recenti scoperte nel campo della ricerca scientifica e degli studi storico-antropologici.

Il ciclo di conferenze, forte della collaborazione di Ausl Romagna Gruppo Cultura, si articola nel seguente calendario di appuntamenti:

Venerdì 4 maggio, ore 20.30

Neanderthal vs. uomo moderno: due specie a confronto

Maria Giovanna Belcastro (Responsabile del Laboratorio di Bioarcheologia e Osteologia Forense-BiGeA Bologna, Università degli Studi di Bologna)

Venerdì 11 maggio, ore 20.30

A tu per tu con le ossa, l’analisi antropologica in diretta

Mirko Traversari (Antropologo Fisico, Laboratorio di Antropologia e DNA antico-DBC Ravenna, Università degli Studi di Bologna)

Venerdì 18 maggio, ore 20.30

Il Genoma Rivelatore: la diffusione delle fiabe in Europa e Asia

Eugenio Bortolini (Ricercatore, Dipartimento di Beni Culturali, Università degli Studi di Bologna-Campus di Ravenna)

L’ingresso alle conferenze è gratuito.