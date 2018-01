"La bajadera" apre la stagione di operetta al Diego Fabbri

La Bajadera è un’operetta in due atti di Emmerich Kalman composta nel 1921, il cui sapore esotico-indiano fece letteralmente impazzire Vienna, che ne decretò un successo enorme poi in tutta Europa. Il libretto de La Bajadera è basato su una trama sentimentale, ambientata come al

solito a Parigi: la storia racconta di un principe indiano, Radjami che è costretto a prender moglie per poter salire sul trono. La sua ricerca di una sposa arriva fino alla capitale francese, ove incontra Odette Darimonde, diva dell’operetta. Sarà la donna per lui… La facile vena compositiva

che anima i cori, le romanze, i motivi danzanti, i duetti comici, piacevolissimi, coloriti, ricchi di originalità, vivacità e varietà, ma nel contempo di sentimento, dalla forma elegante e graziosa, sostenuti da una ricca strumentazione e con finali pieni di grandiosità non possono che coinvolgere

totalmente gli ascoltatori. Inoltre i fox trot, gli shimmy, nuovi motivi che avevano in gran parte sostituito i valzer nell’operetta, apparvero fin dalla prima esibizione destinati a sicura popolarità. A portarla in scena, l’altrettanto amata Compagnia Teatro Musica Novecento come di consueto accompagnata dal vivo dall’Orchestra Cantieri d’Arte diretta dal M° Stefano Giaroli.