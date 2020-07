La Big Band Orchestra all’Arena del San Domenico: anche un omaggio a Morricone

Lunedì 20 luglio, la grande musica ritorna protagonista dell'Arena del San Domenico. Alle 21.30, lo spazio culturale estivo ricavato a ridosso dei Musei San Domenico, sarà dominato dal concerto della “Big Band Orchestra” Carpinello-Forlì. “Pur conservando in certe occasioni e manifestazioni le nostre origini di Corpo Bandistico – dichiara il direttore Franco Casadei, detto Francone, lo stesso che da circa trent’anni progetta e realizza il celeberrimo presepe biblico-meccanico nella chiesa parrocchiale di Vecchiazzano di Forlì - da alcuni anni ci presentiamo per i nostri concerti importanti come Big Band Orchestra: questo perché ci piace proporre un repertorio che esula dalla tradizione tipicamente bandistica tradizionale, e che invece è molto più vicino a quello delle grandi orchestre di fiati o Big Band”.

Con l’introduzione di strumenti musicali come il basso elettrico, la marimba, glokenspiel, congas, ritmiche sudamericane e pianoforte, il Corpo Bandistico di Carpinello si è trasformato in un’autentica Big Band Orchestra moderna. Il repertorio della serata predilige standard jazz, swing, brani latino- americano e musica leggera italiana, di autori come Chick Corea, John Williams, Carlos Santana, John Miles e Renato Carosone.

“In questi ultimi tempi – continua Casadei – ci siamo sentiti in dovere di impreziosire la nostra scaletta con un doveroso omaggio al grande maestro Ennio Morricone appena scomparso, senza dimenticare altri compositori di colonne sonore del cinema italiano, come Eduardo Di Capua e Piero Piccioni, quest’ultimo autore di gran parte delle soundtrack di Alberto Sordi”. Concerti come quelli di questa sera sono veri e propri viaggi musicali intorno al mondo. L’ingresso è libero. Per informazioni sul Corpo Bandistico “G. Verdi” Carpinello: franco.casadei@tin.it - 339 7421239.