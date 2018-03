"La camineda", ecomarathon trail per atleti e appassionati

Domenica 25 marzo, a San Savino di Predappio, va in scena la quarta edizione della Camineda Ecomarathon Trail che coinvolgerà atleti competitivi e semplici appassionati di trail ed escursionismo.

Una corsa nelle belle colline romagnole che sovrastano il territorio di Predappio. Con quattro percorsi a disposizione di 44 - 24,5 - 13,5 e 8 km non c'è che l'imbarazzo della scelta. Per i più allenati c'è l'impegnativa Ecomarathon di 44 km e 2500 metri di dislivello, un continuo alternarsi di salite ripide a discese mai troppo tecniche ma comunque da prendere con le adeguate precauzioni, che renderanno l'impresa di tagliare il traguardo una soddisfazione incredibile.

Se invece per la distanza ideale va dai 20 ai 30 km, allora il percorso ideale è 24,5 km e 1500 metri di dislivello. Cambiato rispetto all'edizione 2017 questo tracciato è molto più omogeneo nello svolgimento. Si corre nella seconda parte dell'ecomarathon e risulta più panoramico e divertente con tratti più corribili e suggestivi.

Infine le 13,5 e 8 km che sono l'ideale per chi si approccia per le prime volte al trail. Di impegnativo hanno solo i primi 4 km dove si affrontano in successione due ripide salite intervallate da 500 metri di discesa facile su strada bianca. Successivamente è un continuo alternarsi di saliscendi più o meno ripidi ma rimanendo comunque sempre abbastanza in quota fino all'arrivo.

Alla partenza-arrivo del campo sportivo vi sarà la possibilità di depositare la borsa, spogliatoio con servizi e doccia calda, pranzo completo composto da primo secondo contorno dolce acqua e vino con possibilità di estenderlo a parenti e amici ad un costo convenzionato.



