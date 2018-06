La cantautrice Tarma in versione acustica per "Le cantantesse"

Secondo appuntamento, giovedì 21 giugno, a Forlì, col festival LE CANTANTESSE e con la cantautrice Tarma. E’ il nome d’arte di Marta Ascari, polistrumentista, compositrice, arrangiatrice, cantante e performer. Insomma un’artista eclettica, a 360 °.

A 12 anni decide che avrebbe intrapreso la professione di cantante e inizia a studiare pianoforte e canto con Navid Mirzadeh. A 15 entra in contatto con la realtà musicale che più di ogni altra sarebbe stata determinante nella messa a punto dello suo stile, ovvero con la musica di Franco Battiato. Conseguita la maturità classica, si trasferisce per un anno a Venezia, dove intraprende la facoltà di lettere classiche, che lascerà dopo poco, e il Conservatorio, che proseguirà trasferendosi l’anno seguente a Bologna, dove studia Composizione Tradizionale e Musica Applicata.

Notata da Cristina Donà, nel 2014 esce il suo album d’esordio “Antitarma” per l’etichetta Qui Base Luna, con la produzione artistica di Saverio Lanza. L’album consta di 10 pezzi inediti scritti da la Tarma, molti dei quali nei testi portano la firma di Silvia Bertolini.

Nel 2015 esce “4 Pezzi Facili“, per SRI Productions, con la quale entra in contatto attraverso Beatrice Antolini, in coproduzione con Neurosen. Un Ep di cover del repertorio (non solo) italiano degli anni ’40, ’50 e ’60, con la produzione artistica di Lele Battista.

Collabora col compositore Paolo Buonvino e scrive musiche originali per documentari, spot, corti d'animazione e videogame. Attualmente è al lavoro sul suo nuovo album.

Giovedì 21, alle ore 21,30, la Tarma presenterà in piazzetta della Misura, a Forlì, ingresso libero, i suoi brani e alcune cover in versione acustica accompagnata dall’eclettica chitarrista Elisa Garbo e dal bassista Diego Quarantotto. Info- 366.1512799 .