"La carezza del vento", workshop di haiku

Il 24 Giugno 2018, nel raffinato spazio artistico di Emma Atelier, a Forlì, Maria Laura Valente terrà il secondo appuntamento del workshop haiku “La carezza del vento”, organizzato dall’Associazione Culturale Lestordite nell’ambito degli eventi che costellano il Festival della Poesia e Arti Sorelle. Dopo il successo del primo incontro che, sotto la guida della haijin di fama internazionale Maria Laura Valente, ha avvicinato i partecipanti alla composizione di haiku primaverili, questo nuovo step sarà incentrato sui kigo estivi, nonché sull’approfondimento delle principali tecniche compositive tradizionali, toriawase e ichibutsujitate. Lettura e scrittura, teoria e pratica si fonderanno con perfetto equilibrio: alla fase di studio guidato di haiku antichi e moderni nell’atelier si alternerà, infatti, lo shasei, il momento di scrittura “dal vivo”, nello splendido scenario dei giardini interni del cinquecentesco Palazzo Guarini. Non resta, dunque, che temperare le matite e preparare i taccuini per questa imperdibile occasione di cimentarsi con la poesia breve di ascendenza giapponese.



Workshop di Haiku, la raffinata tecnica di poesia giapponese, a cura della pluripremiata poeta Maria Laura Valente - autrice della silloge "La carezza del vento" (LunaNera 2018).

Un tributo all’eleganza e alla bellezza attraverso la scoperta e la pratica dello Haiku, diretto discendente del primo genere poetico della storia del Giappone, che da secoli ammalia generazioni di poeti e amatori in tutto il mondo con la dirompente forza della levità.

Il workshop avrà luogo presso Emma Atelier, Corso Giuseppe Garibaldi, 131, Forlì, piccola bottega nel cuore antico di Forlì dove l’artigianalità, il buon gusto e la grazia sono di casa.

E’ il secondo appuntamento di un ciclo di quattro incontri, uno per stagione, in cui penetrare il mistero della composizione di questa seducente scrittura in versi dalla solo apparente semplicità.

Lettura e scrittura, teoria e pratica si fonderanno con perfetto equilibrio in ciascuno degli incontri, TUTTI A SÉ STANTI E LIBERAMENTE COMBINABILI TRA LORO.



Costo: €.15,00 per il workshop + €.5,00 di tessera associativa (valida fino al 31/12/2018).

associazione.lestordite@gmail.com