A Modigliana inaugura "La Casa di Gaia"

Sabato alle 15.30 a Modigliana, in piazza Mazzini n° 6, il Sindaco, professor Valerio Roccalbegni, taglierà il nastro per l’inaugurazione della Casa di Gaia, nuova struttura di accoglienza per mamme e bimbi in situazione di fragilità che aggiunge valore all’attenzione che in questo paese si mostra per i più deboli. A seguire ci sarà la benedizione da parte di don Massimo Goni e la visita alla casa.

La serata si animerà, alle 16.30 nella Piazzetta dell’antica filanda in via Garibaldi n° 40, con una sfida dialettale a cura di Alberta Tedioli (modiglianese) e Anna Paola Pascali (salentina). Questo confronto darà il via alla serata culturale che prevede la presentazione del libro di Anna Paola Pascali intitolato “Quando gli asini voleranno” (edizioni Il Raggio Verde Lecce).