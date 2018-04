La casetta dei libri a Cusercoli: inaugurazione del presidio letterario

Martedì 1 maggio inaugurazione della casetta dei libri in Piazza Matteotti a Cusercoli

Si tratta della stessa iniziativa già replicata in numerosi comuni, non ultimo Santa Sofia con l'associazione Sophia in libris che ha avviato il percorso lo scorso anno.

Cittadini appassionati lettori potranno consegnare un libro lasciandolo in pegno per un altro casuale interessato, e al contempo potranno prendere in prestito un testo che li incuriosisce. Il tutto per diffondere cultura e amore per la lettura e la parola scritta.