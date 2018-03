Sabato 3 marzo alle ore 9.00 apre alla Galleria Artistica di Forlì la mostra “La città evanescente. Forlì nell’arte di Kristina Milakovic”. L’esposizione, curata dalla storica dell’arte Sabrina Marin, raccoglie le vedute urbane della città dipinte dall’artista serba in un progetto pittorico esclusivo per la galleria forlivese. Le opere resteranno in mostra fino al 17 marzo. Ingresso libero.