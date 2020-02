Tanti nuovi artisti in questa nuova settimana di allestimento per "La collettiva di carnevale" nello Spazio d'arte Angolo Mazzini. In galleria, ogni muro racconta una piccola storia, l'espressione artistica di ognuno dei partecipanti. Questa settimana espongono: Cristian Bellini, Ester Cappucci, Romano Drei, Ilaria Giannarelli, Elisabetta Giorgini, Guido Marchetti, Patrizia Ossani, Giorgio Piva, Elena Poggipollini Acquaviva, Loretta Samori e Anny Wernert. La mostra è visitabile da venerdì 7 febbraio negli orari di apertura della galleria: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.