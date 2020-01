La comicità frizzante di Sasà Spasiano

Sasà Spasiano è il protagonista della prima data del 2020 di “Crazy Way”, la rassegna di cabaret dell'X-Ray di Forlì.

Giovedì 9 gennaio a partire dalle 21,30 il palco è tutto dell'artista napoletano, ma ormai romagnolo d'adozione, che porta una comicità frizzante, sempre fresca e mai volgare.

Cabarettista, cantante, animatore e trasformista, sono queste le tante doti con le quali Spasiano coinvolge il pubblico. L'artista porterà in scena moltissimi personaggi, dal p.r. romagnolo al bagnino, dal rapper all'esperto tecnologico: figure create da lui e con le quali si è aggiudicato nel 2005 il primo posto al “Festival Nazionale Adriatica Cabaret”. Come non ricordare, poi, la partecipazione televisiva a Zelig Off su Italia1 e ad altre trasmissioni, che ne hanno sottolineato la grande verve comica.

Assieme a Spaziano sul palco non mancherà il dinamico duo formato da Enrico Zambianchi e Gianni Bardi che apriranno e faranno da spalla al comico napoletano.