La compagnia Il Dirigibile porta in scena uno dei capolavori di De Filippo

Mercoledì 3 luglio, ore 21.00, la Compagnia Il Dirigibile sale sul palcoscenico della Fabbrica delle Candele a Forlì per mettere in scena Un Natale in Casa Cupiello, capolavoro di Eduardo De Filippo rivisitato da Michele Zizzari.

E' l'antivigilia di Natale. Luca Cupiello e sua moglie Concetta si svegliano, ma il loro risveglio è reso comicamente faticoso dalle bizze dell'uomo, che si lamenta per il freddo e per il pessimo caffè che lei gli ha preparato.

L'opera narra il vissuto della famiglia Cupiello che si dibatte fra povertà e immaturità, svelando l'inadeguatezza della famiglia tradizionale.