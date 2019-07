"La cucina degli scrittori". Il rapporto fra letteratura e cibo in Romagna

“La cucina degli scrittori. Letteratura e cibo in Emilia-Romagna” la pubblicazione a cura di Alberto Calciolari e Isabella Fabbri (IBC) viene presentata a Palazzo Romagnoli mercoledì 17 luglio alle 21.00. Introduce Roberto Balzani.

Il rapporto tra letteratura e cibo è forte e senza tempo. Dai banchetti dei poemi omerici in poi la letteratura si è spesso avventurata nelle cucine, registrando storie e menu, ricordi e sapori, preparazioni e abitudini alimentari.

Questa esplorazione è particolarmente interessante se il territorio di riferimento è l’Emilia-Romagna, che ha fatto della sua produzione agroalimentare e delle sue eccellenze gastronomiche altrettanti punti di forza per economia, turismo e qualità della vita. Non è un caso che Pellegrino Artusi, autore del più famoso manuale di cucina ad uso delle famiglie italiane, sia originario della Romagna, terra di forti passioni e sapori.

Da Ludovico Ariosto a Cesare Zavattini gli scrittori di casa nostra ci invitano dunque alle loro mense, con relative ricette.

Di particolare interesse “A tavola con la Famiglia Saffi” che rimanda alle tradizioni di Aurelio e Giorgina Saffi durante la loro permanenza presso Villa Saffi di San Varano, oggi Casa Museo inserita nel circuito delle Case degli Scrittori e dei Poeti di Romagna.

La presentazione del libro sarà introdotta da Roberto Balzani, Presidente dell'Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali dell'Emilia Romagna con un intervento dal titolo "Paesaggi del quotidiano fra intimità, natura e vita materiale in Romagna fra '800 e '900".

La partecipazione all'incontro è libera e gratuita e ai presenti verrà fatto omaggio del volume.