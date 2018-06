La danza della fortezza: serata disco nel piazzale storico

"Let's dance the fortress", la danza della fortezza: questo è il titolo della serata disco nel piazzale della Fortezza di Castrocaro terme.

Una cornice insolita fa da sfondo alle proposte musicali di DJ OSSO direttamente da Roma da Radio m2o e quelli di JURY MARU DJ da Radio Studio delta. un mix completo di DJ che spazia nei gusti di tutte le età, la musica terminerà alle due di notte.

Non solo musica ma anche cibo, dalle 19.00 la piadina sarà la padrona dello stand della cucina, poi non mancherà la Birra, un bar apposito per i pestati e drink

Insomma una serata nella parte più alta di Castrocaro Terme al suono di "Dame aggrappatevi al vostro rude cavalier per salir fin su la fortezza che irta è la strada fin su la vetta", coe recita lo spot. ."Questo per indicare che lo spettacolo è garantito ma bisogna guadagnarselo", affermano gli organizzatori. La serata è ad entrata offerta libera.