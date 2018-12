Tutti a guardare il cielo per la discesa della Befana

Come ogni anno Civitella regala spettacolo per la magica notte della Befana: tra canti, dolci, palloni e giocattoli gratis, la 'vecchia' si è calata anche quest'anno dalla Torre Civica. E’ ormai un appuntamento consolidato da diversi anni, l’evento clou dell’Epifania di tutta la val Bidente. L’appuntamento è previsto sabato 5 gennaio 2019 in piazza Matteotti, quando il centro storico del paese bidentino si animerà con canti, tradizioni, balli, vin brulé e scroccadenti per rendere omaggio alla festività più legata al territorio, quella della Pasquella che annuncia l'arrivo della vecchietta più amata da tutti i bambini.

L’INIZIO DELLA FESTA

Dal primo pomeriggio i gruppi locali di pasqualotti animeranno le case, gli esercizi commerciali ed i bar delle vie di Civitella. La vera e propria manifestazione inizierà però in piazza Matteotti, nei pressi dell’albero di Natale, dalle 19:30 quando sarà attivo il “truccabimbi” per i più piccini, con il sottofondo di canti e stornelli attorno ai bracieri. Per l’occasione, anche gli adulti potranno gustare gratuitamente vin brulè, scroccadenti e assaggiare prodotti locali del territorio.

IL CLOU CON LA DISCESA DALLA TORRE CIVICA

Dalle 20:00 arriverà l'appuntamento più atteso: i “Pasqualotti”, con i loro canti tradizionali e qualche rima un po’ audace, faranno da antipasto alla discesa della Befana dalla torre civica del castello medievale di Civitella. La ‘vecchia’ lancerà giocattoli, palloni, dolci e distribuirà calze ai bambini presenti, con una splendida cornice di fuochi d’artificio. Indicativamente la discesa della Befana è prevista intorno alle 21.45. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Civitella con la collaborazione dell'amministrazione comunale, il distaccamento Vigili del Fuoco, Auser, Fiera dei Santi, Diego Fabbri, Avis e Carnevale civitellese.

LA BEFANA DI CIVITELLA ALL’UNIEURO ARENA

Ma non è finita, perché l’instancabile Befana civitellese non si ferma qui. Domenica, in occasione del match di pallacanestro serie A2 tra Unieuro Forlì e Basket Bergamo 2014, la vecchia sarà presente “a sorpresa” sul parquet all’Unieuro Arena. In occasione dell’incontro, tutti gli under19 entreranno gratis (sempre con documento d'identità da presentare alla cassa) nel terzo anello giallo.