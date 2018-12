"La febbre dell'oro" in musica con Moro & the Silent Revolution

La Stagione teatrale di Rocca San Casciano non si ferma. Venerdì 28 dicembre va in scena "La febbre dell'oro", il celebre capolavoro cinematografico di Charlie Chaplin che, per l'occasione, viene musicato dal vivo da Moro & the Silent Revolution.

Massimiliano Morini (chitarra elettrica, DJing) e Checco Girotti (percussioni) accompagnano live una pietra miliare del cinema muto che racconta le disavventure dei cercatori d'oro americani.

Ingresso 5 euro.