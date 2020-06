La Forlì di Dante Alighieri, un itinerario fra storia, arte e mito

ForlìDante - Tòta la Cumégia continua la sua VI edizione con un programma a prova di emergenza Covid. Nel mese di giugno si svolgono le camminate raccontate e, dopo quella dedicata a Ordelaffi del 15 giugno, il 29 giugno è il turno della passeggiata dantesca, che si svolge nella più scrupolosa osservanza delle norme vigenti.

La visita è divisa in tre orari diversi (19.30/20.30/21.30), ogni turno sarà composto da 20 persone distanziate, con prenotazione obbligatoria, per permettere la gestione di fino a 60 persone per appuntamento.

Lunedì 29 giugno si riscopre "La Forlì di Dante Alighieri" grazie alla visita condotta da Giuseppe Verrelli, con partenza da San Mercuriale.

Il percorso:

1) Partenza da San Mercuriale: riferimento alla lunetta contemplata dal poeta e piazza Saffi, allora Campo dell’Abate e descrizione del “sanguinoso mucchio”.

2) Via Curte fino al monastero di via Ripa: descrizione della Contrada Fiorentina punto di ritrovo per la comunità ghibellina toscana fino a Porta Schiavonia e alla lapide che riporta citato da Dante il fiume Monviso.

3) Palazzo Paulucci de Calboli con riferimento a Rinieri citato da Dante, anche nella lapide murata a destra del portone.

4) Chiesa della Trinità, la più antica Pieve che conserva affresco trecentesco e i resti di Ponte Morattini.