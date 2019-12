La forlivese Aurora Dozio presenta il romanzo "Prendendo il volo"

Lunedì 23 dicembre, ore 18.00, nella Sala “Randi” del Comune di Forlì, via delle Torri 13, si tiene la presentazione del libro "Prendendo il volo" di Aurora Dozio (Il Ponte Vecchio Editore).

Introduce e dialoga con l’autrice Marco Viroli. Intervengono: Paola Casara, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, Cesare Pomarici dell'Università Bologna/Losanna, Roberto Casalini, editore de Il Ponte Vecchio.

Nel corso dell'incontro verranno letti alcuni brani dal libro.

Prendendo il volo è il romanzo del debutto di una giovanissima che con rara consapevolezza racconta l’età magica, difficile e ineguagliabile dell’adolescenza, e cioè il tempo della nostra vita durante il quale ognuno di noi è andato definendo per sempre quel che per sempre saremo: la scoperta del mondo, il nascere degli ideali e dei valori, le attese dei giorni, i sogni e le speranze che ci proiettano inesauribilmente nel futuro. Accadrà ad Emma – la protagonista sedicenne del romanzo – di scoprire che cosa siano l’amore e l’amicizia, l’invidia e il tradimento, il vero e il falso, la forza dei sentimenti e il loro misterioso e affascinante dispiegarsi, dalle attese aurorali alla piena luminosa sorprendente rivelazione: e insomma, in tanta mobile successione dei giorni, la conoscenza di sé e della propria anima, l’intuizione del proprio futuro. Ne nasce un racconto coinvolgente, fresco nel linguaggio giovane che lo sostiene, rapido nel passo narrativo.

Nata il 21 marzo 2003, Aurora Dozio vive a Forlì, dove studia al Liceo Classico “G.B. Morgagni”. Nel tempo libero si dedica al pianoforte, canta e fa parte di un gruppo scout. È membro junior del collettivo artistico Olvidados. Amante della lettura, fin da piccola si è appassionata a scrivere osservazioni e pensieri.

Questo è il suo primo romanzo.