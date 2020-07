La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" propone "Diabolika Passione"

Si entra nel vivo dell'estate targata 2020 con l'innovativa e rinfrescante proposta della Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", un ritorno gradito quello di Diabolik, che si presenta nel contesto della Manifestazione Annuale "DDD - DamnDaringDiabolik" 2020, al suo secondo anno, con la proposta online per i mesi di luglio e agosto della mostra virtuale intitolata "Diabolika Passione". "Da sempre incline ad esplorare e sperimentare nuove iniziative, con nuovi linguaggi, la Fumettoteca dimostra ancora una volta, col progetto insolito, di voler raggiungere tutti, per mezzo di una "platea" aperta direttamente a casa vostra - esordisce Gianluca Umiliacchi, direttore fumettotecario -. Un atipico invito per visionare documenti e materiali di difficile reperimento legati tantissime alle proposte diabolike realizzate dagli appassionati, per iniziare e dare il via alla Seconda edizione della manifestazione "DDD - DamnDaringDiabolik" che prevede un periodo variegato di iniziative ed eventi da proporre durante il corso dell'anno. Infatti, a seguire un'altra iniziativa in cantiere alla Fumettoteca; niente vacanze per la vera cultura! Albo Diaboliko digitale in omaggio per chi lo desidera".

Un precedente progetto, avviato anni addietro, vede l’avvio del percorso operativo intento nella ricerca e recupero dei dati inerenti alle testate fanzinare o autoprodotte che propongono illustrazioni e documenti dedicati all'universo di Diabolik. Grazie alle fanzine della Fanzinoteca d'Italia 0.2 si presenta al pubblico circa 150 documenti, dai primi anni '60 ad oggi, che fino al termine del periodo previsto, saranno ampliamenti con inserimenti di nuovi documenti. "Il calendario multidisciplinare e trasversale che caratterizza la manifestazione "DamnDaringDiabolik DDD", non si ferma qui, ha in serbo altre iniziative che presto saranno avviate - garantisce Umiliacchi -. L'attività della Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" si inserisce in un trend positivo di crescita progettuale che l’Associazione portato avanti fin dal suo esordio, a conferma della vivacità e dell'interesse locale ma anche della sempre maggiore necessità di attenzione richiesta dal settore della Nona Arte. Ne è riscontro l'attività fumettotecaria del 2019 con prestiti, consegne e consultazioni che hanno visto il giro della presenza di oltre 100 documenti al mese. In attesa di riaprire al pubblico la sede, con le già molte richieste ricevute, mail, sms, telefonate, da parte dei tanti interessati per informarsi e attendere la prossima apertura, l'unica Fumettoteca delle Regione Emilia Romagna resta un punto di riferimento per coloro che vogliono scoprire opportunità, risorse e progetti provenienti dalla sede fumettotecaria".

"Le moltissime visualizzazioni delle mostre online proposte fino ad ora sono, senza dubbio, un ottimo risultato che ci permette di mantenere uno stretto contatto con la comunità e di presentare in modo efficace le nostre attività - conclude -. Ancora una volta, si tratta di proposte che per la città di Forlì si dimostrano, a ben diritto, esclusive oltre che innovative ed eccezionali, e la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, prosegue con i suoi servizi e progetti tutto realizzato in veste di volontariato che la “Biblioteca dei fumetti” rivolge gratuitamente agli interessati". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.